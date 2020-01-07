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Yılın ilk kabine toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor

AA | 07.01.2020 - 19:14..
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

ERDOĞAN 16 OCAK'TA 2019'U DEĞERLENDİRECEK

Kalın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2019'da yapılan icraatlarla ilgili  16 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşım toplantısı yapacağını duyurdu.

''İTİDAL ÇAĞRIMIZ SÜRÜYOR''

Sözcü Kalın, ABD-İran gerginliği konusunda, itidal ve sükunet çağrısının devam edeceğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bu konuyla ilgili temas trafiğini yoğunlaştıracağını söyledi.

 

 

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