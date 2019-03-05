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'Yılın Otomobili' Jaguar I-PACE oldu

Cenevre Otomobil Fuarı'nda "Yılın Otomobili" ödülünü Jaguar'ın tam elektrikli SUV modeli I-PACE aldı.

AA | 05.03.2019 - 12:49..
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'Yılın Otomobili' Jaguar I-PACE oldu

Dünyanın en önemli ve prestijli otomobil fuarlarından kabul edilen, İsviçre'deki 89. Cenevre Otomobil Fuarı'nda, Jaguar'ın tam elektrikli SUV modeli I-PACE "Yılın Otomobili" seçildi.

'Yılın Otomobili' Jaguar I-PACE oldu

OY KULLANILDI

Palexpo Sergi Merkezi'nde düzenlenen ve yaklaşık bin otomobilin sergilendiği fuarda, 23 ülkeden 60 basın mensubu yılın otomobilini belirlemek için oy kullandı.

'Yılın Otomobili' Jaguar I-PACE oldu

YILIN OTOMOBİLİ

Renault Alpine A110 ile ilk turda eşit oy alan Jaguar I-PACE, 1964'ten bu yana düzenlenen yarışmada ilk defa yapılan ikinci tur oylamada rakibini kıl payı geçerek "Yılın Otomobili" seçildi.

'Yılın Otomobili' Jaguar I-PACE oldu

FUAR 17 MART'A KADAR DEVAM EDECEK

Diğer finalistler ise Citroen C5 Aircross SUV, Ford Focus, Kia Ceed, Mercedes-Benz A-Class ve Peugeot 508 oldu. Geçen yıl ise "Yılın Otomobili" ödülünü, Volvo XC40 kazanmıştı 5-6 Mart tarihlerinde basın mensuplarına açık olacak Cenevre Otomobil Fuarı, 7-17 Mart tarihlerinde ise halka açık devam edecek.

'Yılın Otomobili' Jaguar I-PACE oldu

700 BİN KİŞİ ZİYARET EDECEK

İki gün sürecek basın günlerine 10 bin gazetecinin katılması öngörülen fuarı, yaklaşık 700 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

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