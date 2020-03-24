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Yıllardır iPhone'larda var olan özellik Android 11'e geliyor

iPhone'larda uzun yıllar var olan AirDrop özelliği, Android 11 ile diğer akıllı telefonlara da gelecek.

Haber Merkezi | 24.03.2020 - 11:32..
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Apple, iPhone'lar için yıllar önce iOS 7 işletim sistemini tanıtırken, bunun yanında bir de AirDrop isimli yeni dosya paylaşım sistemini duyurmuştu.

Bu özellik sayesinde iPhone kullanıcıları, büyük boyutlu dosyaları diğer iOS ve Mac cihazlarıyla hızlı bir şekilde paylaşabiliyor.

Bildiğiniz gibi iPhone'larda bulunan AirDrop özelliğinin bir benzeri Android telefonlarda bulunmuyor. Ancak bu durum çok yakında değişebilir.

airdrop

ANDROID 11 İLE HIZLI DOSYA PAYLAŞIMI GELECEK

Her ne kadar son zamanlarda piyasaya sürülen amiral gemisi android telefonlar, iPhone'lardan bir hayli üstün olsa da Android için henüz mevcut olmayan birkaç önemli iPhone özelliği bulunuyor. AirDrop özelliği ise buna en iyi örnek.

Android 11'in geliştirici önizleme sürümünde ortaya çıkan bilgiler, Google'ın da AirDrop tarzı bir dosya paylaşım sistemi üzerinde çalıştığını gösteriyor. Eğer her şey yolunda giderse, AirDrop özelliğinin bir benzeri Android 11 ile birçok akıllı telefona gelmiş olacak.

android

Koronavirüs nedeniyle Google'ın bütün etkinliklerini iptal etmesi, Android 11 hakkında yeni bilgilerin de ortaya çıkmasını engelledi. Ancak bir önceki android sürümünün Eylül 2019'da piyasaya sürüldüğünü düşünürsek, Android 11'in de önümüzdekie eylül ayında tanıtılması bekleniyor.

Instagram: @eshteknoloji

 

Yıllardır iPhone'larda var olan özellik Android 11'e geliyor

Yıllardır iPhone'larda var olan özellik Android 11'e geliyor

Yıllardır iPhone'larda var olan özellik Android 11'e geliyor

Yıllardır iPhone'larda var olan özellik Android 11'e geliyorYıllardır iPhone'larda var olan özellik Android 11'e geliyor

Yıllardır iPhone'larda var olan özellik Android 11'e geliyor

Yıllardır iPhone'larda var olan özellik Android 11'e geliyor

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