Yıllık gelir vergisi beyannamesinin süresi uzatıldı

193 Sayılı GVK’da yer alan maddeye göre; mal ve hakların satılmasından elde edilen kazançlar için beyan 25 Mart'ta son buluyordu.

1 NİSAN'A UZATILDI

Beyan süresinin resmi olarak uzatıldığı duyuruldu. Buna göre beyanlar 1 Nisan'a kadar yapılabilecek.

VERGİYE TABİ TUTULUYOR

İktisap tarihinden başlayıp 5 yıl içinde satılan gayrimenkuller için elde edilen kazançlar, değer artış kazancı olarak vergiye tabi tutuluyor.

ŞARTLAR BELLİ OLDU

2018 yılı gelirlerine uygulanacak istisna tutarı, 12 bin lira olarak belirlendi. Vergi ödemesinin, satışın yapıldığı tarihi takip eden yıl içinde yapılması gerekiyor.

Kira gelirlerinde ise tahsil edilebilen kira gelirleri üzerinden meskenlerde 4 bin 400 lira, iş yeri kira gelirlerinde ise üzerinden vergi kesintisi yapılanlardan 34 bin lirayı aşanların beyanname vermeleri gerekiyor.