Yılmaz Erdoğan Belçim Bilgin'e nafaka ödeyecek

Geçtiğimiz günlerde 12 yıllık evliliklerini noktalayan Yılmaz Erdoğan ile Belçim Bilgin’in boşanmasının ardındaki maddi detaylar ortaya çıktı.

EV, YAZLIK VE NAFAKA

Haklarında yıllardır boşanma haberleri çıkan ikilinin, geçtiğimiz hafta boşandığı gün yüzüne çıktı.

Boşanma protokolüne göre Erdoğan, İstanbul’daki evi ve Bodrum’daki yazlığı Bilgin’e verdi, nafaka olarak da her ay 20 bin TL ödemesine karar verildi.

BOŞANMAYI İTİRAF ETTİ

Boşanmaya ilişkin daha önce herhangi bir haber çıkmazken, geçtiğimiz gün Arnavutköy'de görüntülenen Yılmaz Erdoğan, "Belçim Hanım'la Çağlayan Adliyesi'nde boşandığınız doğru mu?" sorusuna "Haber doğru da adliye yanlış" karşılığını verip ayrılığı itiraf etmişti.

ACUN 125 BİN ÖDÜYOR

Geçtiğimiz günlerde boşanan Acun Ilıcalı'nın da Şeyma Subaşı'ya nafaka olarak aylık 125 bin TL ödemesine karar verilmişti.