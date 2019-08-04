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Yılmaz Morgül iddialı konuştu: En iyi vücut bende

Form sırrını paylaşan sanatçı, "Sanat dünyasında en iyi vücut bende. Beni üzen herkesi insan detoksu yaparak hayatımdan çıkardım." dedi.

Detay Haber | 04.08.2019 - 12:33..
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Sanatçı Yılmaz Morgül, sanat dünyasına meydan okudu.

'İNSAN DETOKSU'

Sağlıklı beslenerek ve düzenli egzersiz yaparak fit bir görüntüye sahip olduğunu aktaran ünlü sanatçı, "Sanat dünyasında en iyi vücut bende. Beni üzen herkesi insan detoksu yaparak hayatımdan çıkardım." dedi.

Yılmaz Morgül iddialı konuştu: En iyi vücut bende

"YAŞIMI 21'E SABİTLEDİM"

Kanseri yendikten sonra kendisini daha çok sevmeye başladığını söyleyen Morgül, "O hastalığı atlattıktan sonra kendimi daha çok sevmeye, kendime daha çok değer vermeye başladım. Terapi ve dualarla yaşımı 21’e sabitledim. Mottom iyilik yap, dua al.” şeklinde konuştu.

Yılmaz Morgül iddialı konuştu: En iyi vücut bende

Yılmaz Morgül iddialı konuştu: En iyi vücut bende

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