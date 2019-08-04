Yılmaz Morgül iddialı konuştu: En iyi vücut bende

Sanatçı Yılmaz Morgül, sanat dünyasına meydan okudu.

'İNSAN DETOKSU'

Sağlıklı beslenerek ve düzenli egzersiz yaparak fit bir görüntüye sahip olduğunu aktaran ünlü sanatçı, "Sanat dünyasında en iyi vücut bende. Beni üzen herkesi insan detoksu yaparak hayatımdan çıkardım." dedi.

"YAŞIMI 21'E SABİTLEDİM"

Kanseri yendikten sonra kendisini daha çok sevmeye başladığını söyleyen Morgül, "O hastalığı atlattıktan sonra kendimi daha çok sevmeye, kendime daha çok değer vermeye başladım. Terapi ve dualarla yaşımı 21’e sabitledim. Mottom iyilik yap, dua al.” şeklinde konuştu.