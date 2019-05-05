Yılmaz Özdil, Atatürk'ün evini ziyaret etti

Yunanistan Selanik'te Atatürk'ün müzeye dönüştürülen evi bulunuyor. Burada Atatürk'e ait bir balmumu heykel ve eşyalar var.

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, ziyaret sırasında çektiği videolarda bazı bilgileri paylaştı. Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından paylaştığı videolardan birinde, "Selanik'te Mustafa Kemal'in dünyaya geldiği evde dolaşmaya devam ediyoruz. Bu onun bir balmumu heykeli. Üst kattaki bir odadayız. Mustafa Kemall'in özel eşyaları var. Şu gördüğünüz meşhur Altınçizme'nin terliği. Mustafa Kemal bütün ayakkabılarını terliklerini oradan yaptırıyor." ifadelerini kullandı.

BİR TEK ERDOĞAN DETAYI YOK

Diğer videolarda da Atatürk'ün evi'ne dair birçok ayrıntıya yer veren Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili önemli bir detayı es geçti.

YUNAN HÜKÜMETİ'NİN UYARILARINA RAĞMEN ZİYARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2003 yılında gittiği Selanik’te, Yunan Hükümeti’nin güvenlik uyarılarına rağmen, Atatürk Evi’ni ziyaret ederek, bu evi ziyaret eden ilk Türk Başbakanı oldu.

FOTOĞRAF: O dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan, Zübeyde Hanım'ın odasında bulunan Kur'an-ı Kerim'i inceliyor.

Erdoğan o dönem, uyarılar üzerine “Selanik’e kadar gelmişken Atatürk’ün Evi’ni ziyaret etmeye kararlıyım ve mesuliyeti üzerime alıyorum” diyerek ziyareti gerçekleştirmişti.