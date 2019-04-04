Yılmaz Özdil kitabının İngilizce versiyonunu bastı

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in Mustafa Kemal adlı kitabı Türkiye'de belli bir kesimin büyük ilgisini gördü. Kitapta dipnot bulunmaması sebebiyle akademik çevrelerin eleştirisini alan Yılmaz Özdil, satışların iyi olması sebebiyle yüklü miktarda para kazandı.

Daha sonra özel baskı çıkaran Özdil, 1881 adet kitabın tanesini 2 bin 500 liradan sattı. Özel baskı saatler içinde tükendi.

İNGİLİZCE KİTABIN TANESİ 64 LİRA

Yılmaz Özdil aradan aylar geçtikten sonra yeni bir hamle daha yaptı. Bu kez 10 bin civarında İngilizce kitap basan Özdil, tanesini 64 liradan satacak.

Kitabın Türkçe baskısını 1 milyon 150 bin adet satmayı başaran Özdil, 40 milyon 250 bin lira kazandı. Özel baskıyla ise 4 milyon 702 bin 500 lira kazanan Özdil, İngilizce versiyondan 640 bin lira gelir elde etmeyi hedefliyor.

Yılmaz Özdil böylece 45 milyon 592 bin 500 liralık bir gelire ulaşacak.