Yılmaz Özdil Türkiye'nin yardım politikasını eleştirdi

Tüm dünyada korona ile mücadele sürerken Türkiye hem kendi halkına hem de başka ülkelere yardım eli uzatmaya devam ediyor...

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil de Uğur Dündar ve Gökmen Ulu ile gerçekleştirdiği canlı yayın programında Türkiye'nin yardımlarını eleştirdi.

"TÜRKİYE'YE YARDIM ETMEYEN TEK ÜLKE TÜRKİYE"

Özdil canlı yayında Türkiye'nin kendi halkına yardım etmediğini belirterek ''Türkiye bütün ülkelere yardım ediyor.Türkiye'ye yardım etmediği tek ülke Türkiye. Bu aslında gerçekten büyük bir başarı'' ifadelerini kullandı.

Yılmaz Özdil: Türkiye Türkiye'ye yardım etmiyor İZLE