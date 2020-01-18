Yılmaz Özdil'in AK Parti'siz gelecek hayali

Uğur Dündar'ın sunumuyla Tele1'de ekrana gelen Demokrasi Arenası programının konukları, Yılmaz Özdil ve Müjdat Gezen oldu.

AK Parti hükümetinin yerden yere vurulduğu programda CHP'den övgüyle bahsedildi.

Türkiye'nin son dönemde gündeminde olan Kanal İstanbul konusuna giren Yılmaz Özdil, projenin yapılmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

"AKP GİDECEK YA"

Yılmaz Özdil, "Bakın bu Kanal İstanbul. Yapılır mı yapılmaz mı? Müteahhitlik olarak yapılır. Bunu yapamazlar. Neden? AKP ilk seçimde gidecek ya." dedi.

Müjdan Gezen de "Tabii" diyerek bu sözlere katıldı.

Ardından salondan alkış sesleri yükseldi.

Yılmaz Özdil: Kanal İstanbul yapılamaz VİDEO