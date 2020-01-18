taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8882
Euro
6.5316
Altın
1557.18
Borsa
121474.75
Gram Altın
294.857
Bitcoin
52443.76

Yılmaz Özdil'in AK Parti'siz gelecek hayali

Uğur Dündar'ın canlı yayın konuğu olan Yılmaz Özdil, ilk seçimde AK Parti'nin gideceğini söyledi salonda alkış tufanı koptu.

Haber Merkezi | 18.01.2020 - 09:50..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Yılmaz Özdil'in AK Parti'siz gelecek hayali

Uğur Dündar'ın sunumuyla Tele1'de ekrana gelen Demokrasi Arenası programının konukları, Yılmaz Özdil ve Müjdat Gezen oldu.

AK Parti hükümetinin yerden yere vurulduğu programda CHP'den övgüyle bahsedildi.

Türkiye'nin son dönemde gündeminde olan Kanal İstanbul konusuna giren Yılmaz Özdil, projenin yapılmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

"AKP GİDECEK YA"

Yılmaz Özdil, "Bakın bu Kanal İstanbul. Yapılır mı yapılmaz mı? Müteahhitlik olarak yapılır. Bunu yapamazlar. Neden? AKP ilk seçimde gidecek ya." dedi.

Müjdan Gezen de "Tabii" diyerek bu sözlere katıldı.

Ardından salondan alkış sesleri yükseldi.

Yılmaz Özdil'in AK Parti'siz gelecek hayali

Yılmaz Özdil: Kanal İstanbul yapılamaz VİDEO

Yılmaz Özdil'in AK Parti'siz gelecek hayali

İlginizi Çekebilir
Hafter'in sözcüsünden küstah sözler
Hafter'in sözücüsü Ahmed el-Mismari, Trablus sahillerinde Türk askerlerinin sonunun geleceğini söyledi.
Almanya'nın nüfusu göçmenlerle rekor kırdı
Almanya’nın nüfusu göçmenlerin etkisiyle geçen yıl, bir önceki yıla göre 200 bin kişilik artışla 83,2 milyon seviyesine yükseldi.
Yangından kurtulan koala, su içerken boğularak öldü
Avustralya'da yangından kurtarılan bir koalanın kendisine yardım etmek isteyenlerin uzattığı şişeden su içerken boğularak ölmesinin üzerine veteriner hekimler vatandaşları uyardı.
İbiza'da sınırsız alkol yasaklandı
Balear Adaları Özerk Topluluğu hükümeti, sarhoş turizmine son vermek amacıyla popüler turistik mekanların bazılarında "happy hours" ve sınırsız içki uygulamasını yasakladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TSK içindeki FETÖ yapılanması operasyonunda 82 tutuklama

TSK içindeki FETÖ yapılanması operasyonunda 82 tutuklama

90
Bayrampaşa'da palalı saldırgan, polis tarafından vuruldu

Bayrampaşa'da palalı saldırgan, polis tarafından vuruldu

95
CENTCOM: 11 ABD askeri beyin sarsıntısı geçirdi

CENTCOM: 11 ABD askeri beyin sarsıntısı geçirdi

37
EGM'nin ilk Siber Operasyon Merkezi açıldı

EGM'nin ilk Siber Operasyon Merkezi açıldı

47
Okyanustaki sıcak su yüzünden 1 milyon kuş öldü

Okyanustaki sıcak su yüzünden 1 milyon kuş öldü

7
İbiza'da sınırsız alkol yasaklandı

İbiza'da sınırsız alkol yasaklandı

43
İneklerin kendi aralarında konuştuğu belirtildi

İneklerin kendi aralarında konuştuğu belirtildi

29
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir