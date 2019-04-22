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Yılmaz Özdil'in Kılıçdaroğlu'na saldırıya yaklaşımı

Bir parti liderine yumruk atılmasına sert tepki gösteren Yılmaz Özdil, yıllar önce bir başka parti lideri için tam tersi görüşü savunmuştu.

Haber Merkezi | 22.04.2019 - 14:46..
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Yılmaz Özdil'in Kılıçdaroğlu'na saldırıya yaklaşımı

Yılmaz Özdil'in Kılıçdaroğlu'na saldırıya yaklaşımı

Dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruklu tekmeli saldırı gerçekleştirildi. Ankara Çubuk'ta gerçekleşen saldırı birçok kişinin tepkisine neden oldu.

"VİDCAN YARASI ACITIR"

Tepki gösteren isimlerden birisi de Yılmaz Özdil oldu. Özdil sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: "Haram yeme, yumruk ye, varsın vursunlar, dert etme… Oslo'da masaya oturanlar gibi yetim hakkı yememişsin, kul hakkı yememişsin, yumruk yemişsin yediğin yumruk olsun, yanak acıtmaz bizi, vicdan yarası acıtır, canını sıkma" fiadelerini kullandı.

2010'DAKİ YAZI

Aynı Yılmaz Özdil, 14 Nisan 2010 yılında Hürriyet'teki köşe yazısında Ahmet Türk'e atılan yumruğu savunmuştu.

Yılmaz Özdil'in o dönemdeki yazısından bir kısım şöyle:

"Soralım dolayısıyla... Bu ülkenin çocuklarına ateş edip öldürmek “demokratik hak” kabul ediliyorsa, parti liderine girişmek niye “ırkçılık” oluyor?...

Yumruğunu “adaletin tokmağı” yerine koyup, Ahmet Türk’ün burnuna inen kişi, bu ülkede pek çok kişinin duygularına tercüman oldu..."

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