Yılmaz Özdil'in tepki çeken Barış Pınarı Harekatı yorumu

Amerikan askerlerinin Fırat'ın doğusundan çekilmesiyle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı, tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.

Harekatı karalamak için birçok ülkeden, farklı isimlerden tepkiler yükseldi. Bunlardan biri de Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil oldu.

"BİZ UCUZUZ"

Özdil, bugünkü köşe yazısında, Türk askerinin Suriye'ye Amerikan vatandaşlarının vergi yükünü hafifletmek için girdiğini, PKK için girmediğini yazdı.

Amerikan askerleriyle DEAŞ'a gardiyanlık yapmanın pahalı olduğunu savunan Özdil, "Biz ucuzuz." dedi.

BİRGÜN'ÜN SORUMLUSU GÖZALTINDA

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasından hemen sonra Twitter'dan terör örgütü tarafından yapılan yalan açıklamayı okuyucularını duyuran BirGün gazetesi, tepkilerin hedefi haline gelmişti.

Emniyet ekipleri, internet sitesinin sorumlusu Hakan Demir'i, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlamasıyla gözaltına aldı.