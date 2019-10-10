taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8658
Euro
6.4707
Altın
1508.51
Borsa
99143.09
Gram Altın
284.93
Bitcoin
50712.2

Yılmaz Özdil'in tepki çeken Barış Pınarı Harekatı yorumu

Sözcü yazarı Özdil, Türk askerinin Suriye'ye PKK'lı teröristler için değil, Amerikan vatandaşlarının vergi yükünü hafifletmek için gittiğini yazdı.

Haber Merkezi | 10.10.2019 - 11:21..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Yılmaz Özdil'in tepki çeken Barış Pınarı Harekatı yorumu

Amerikan askerlerinin Fırat'ın doğusundan çekilmesiyle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı  Barış Pınarı Harekatı, tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.

Harekatı karalamak için birçok ülkeden, farklı isimlerden tepkiler yükseldi. Bunlardan biri de Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil oldu.

"BİZ UCUZUZ"

Özdil, bugünkü köşe yazısında, Türk askerinin Suriye'ye Amerikan vatandaşlarının vergi yükünü hafifletmek için girdiğini, PKK için girmediğini yazdı.

Amerikan askerleriyle DEAŞ'a gardiyanlık yapmanın pahalı olduğunu savunan Özdil, "Biz ucuzuz." dedi.

Yılmaz Özdil'in tepki çeken Barış Pınarı Harekatı yorumu

BİRGÜN'ÜN SORUMLUSU GÖZALTINDA

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasından hemen sonra Twitter'dan terör örgütü tarafından yapılan yalan açıklamayı okuyucularını duyuran BirGün gazetesi, tepkilerin hedefi haline gelmişti.

Emniyet ekipleri, internet sitesinin sorumlusu Hakan Demir'i, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlamasıyla gözaltına aldı.

Yılmaz Özdil'in tepki çeken Barış Pınarı Harekatı yorumu

Yılmaz Özdil'in tepki çeken Barış Pınarı Harekatı yorumu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Komandolar Fırat'ın doğusunda YPG'yi vuruyor

Komandolar Fırat'ın doğusunda YPG'yi vuruyor

151
Barış Pınarı Harekatı'nda yanımızda olan ve olmayanlar

Barış Pınarı Harekatı'nda yanımızda olan ve olmayanlar

213
YPG'nin attığı havan Akçakale'de bir eve isabet etti

YPG'nin attığı havan Akçakale'de bir eve isabet etti

206
Yeşim Salkım hesabını gizledi

Yeşim Salkım hesabını gizledi

192
CNN, Türkiye'ye karşı yalan haber servis etmeye başladı

CNN, Türkiye'ye karşı yalan haber servis etmeye başladı

84
Teröristlerin sivil oyunu

Teröristlerin sivil oyunu

128
Cüneyt Arkın'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek videosu

Cüneyt Arkın'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek videosu

249
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir