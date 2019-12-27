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Yine FETÖ yalanıyla bir kişi dolandırıldı

Kayseri'de dolandırılan bir adam, istenilen parayı balkondan attı.

İHA | 27.12.2019 - 11:08..
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Kayseri'de yaşayan 67 yaşındaki emekli E.K.'yi ev telefonuyla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar, yakalanan FETÖ terör örgütü üyelerinin kendisine ait kimlik bilgilerini kullanarak bankalar arası transfer yaptıklarını, olayla ilgili kendisine ait banka hesaplarından transfer yaptıklarını ve şüpheli şahısları yakalatmak amaçlı operasyon yapacaklarını söyleyerek bankada bulunan paralarını istedi.

BALKONDAN ATTI

Bunun üzerine E.K., bankada bulunan 40 bin TL parasını çekerek ikametine gelen şahıslara poşet içerisinde balkondan attı.

Yine FETÖ yalanıyla bir kişi dolandırıldı

BİRİ İSTANBUL DİĞERİ ŞANLIURFA'DA YAKALANDI

Olayın ardından dolandırıldığını anlayan E.K., durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yapmış oldukları çalışmalarda olayı gerçekleştiren 23 yaşındaki M.B.'yi İstanbul'da, 21 yaşındaki M.İ.'yi ise Şanlıurfa'da yakalayarak gözaltına aldı. Kayseri'ye getirilen şüpheliler, işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Yine FETÖ yalanıyla bir kişi dolandırıldı

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