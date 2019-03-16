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YKS adaylarına geç başvuru günü hatırlatması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), YKS geç başvurularının 19 Mart'ta sona ereceğini açıkladı.

Haber Merkezi | 16.03.2019 - 15:39..
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Milyonlarca gencin gireceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 6 Mart'ta sona erdi. Başvurmayanlar için ise 19 Mart Salı gününe kadar süre tanındı.

ÖSYM'nin Twitter hesabından, 2019-YKS geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı. Duyuruda, 2019-YKS için geç başvuru tarihinin 19 Mart Salı günü olduğu belirtildi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS); Temel Yeterlilik Testi'ne 2 milyon 446 bin 51, Alan Yeterlilik Testleri'ne 1 milyon 985 bin 689, Yabancı Dil Testi'ne ise 134 bin 323 aday başvurdu.

YKS adaylarına geç başvuru günü hatırlatması

SINAV 15 HAZİRAN'DA

2019-YKS'ye 2018-2019 öğretim yılında, lise veya dengi okullar ile açık öğretim liselerinin son sınıfında öğrenim gören öğrenciler, son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar ve lise mezunları başvurabilecek.

YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran Cumartesi günü, ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 16 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak. Üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise 16 Haziran saat 15.45'te başlayacak.

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