YKS başvuruları için son 3 gün

ÖSYM'nin sosyal medya hesaplarından adaylara, YKS başvurularına ilişkin hatırlatma yapıldı.
SON BAŞVURU 6 MART
Paylaşımda, "2019-YKS başvuruları, 6 Mart 2019 Çarşamba günü sona eriyor. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru 6 Mart saat 23.59'da sona erecek." ifadeleri kullanıldı.
SINAV 15 HAZİRAN'DA
2019-YKS'ye 2018-2019 öğretim yılında, lise veya dengi okullar ile açık öğretim liselerinin son sınıfında öğrenim gören öğrenciler, son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar ve lise mezunları başvurabilecek.
YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran Cumartesi günü, ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 16 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak. Üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise 16 Haziran saat 15.45'te başlayacak.