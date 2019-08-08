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YKS elektronik kayıt tarihleri uzatıldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin elektronik kayıt başvuru süresi 16-21 Ağustos olarak değiştirildi.

AA | 08.08.2019 - 15:57..
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin elektronik kayıt başvuru süresinin 19-21 Ağustos yerine, 16-21 Ağustos olarak değiştirildiğini bildirdi.

YKS elektronik kayıt tarihleri uzatıldı

BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2019 YKS yerleştirme sonuçlarının erken açıklanması da dikkate alınarak, bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerimizin elektronik kayıtlarının süresini 19-21 Ağustos 2019 tarihi yerine, 16-21 Ağustos 2019 tarihi olarak değiştirerek başvuru süresini uzattık. Hayırlı olsun."

YÖK'ün internet sitesinde yer alan duyuruda da YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2019-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı anımsatıldı. Duyuruda, üniversiteye şahsen yapılacak kayıt işlemlerinin süresinde ise bir değişiklik olmadığı, bu kayıtların önceden planlandığı gibi 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacağı aktarıldı.

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