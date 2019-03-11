YKS geç başvuruları 19 Mart'ta sona eriyor

Milyonlarca öğrencinin gireceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 6 Mart'ta sona erdi.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, YKS'ye başvurmayan adaylar için son tarih 19 Mart.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi'ne 2 milyon 446 bin 51, Alan Yeterlilik Testleri'ne 1 milyon 985 bin 689, Yabancı Dil Testi'ne ise 134 bin 323 aday başvurdu.

ADAY SAYISI

Buna göre, 15 Haziran 2019'da yapılacak olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 446 bin 51 aday, 16 Haziran 2019'da yapılacak; Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 1 milyon 985 bin 689 aday, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 134 bin 323 aday başvurmuş oldu.