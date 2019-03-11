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YKS geç başvuruları 19 Mart'ta sona eriyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) geç başvuruları, 19 Mart Salı günü sona erecek.

Haber Merkezi | 11.03.2019 - 09:36..
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Milyonlarca öğrencinin gireceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 6 Mart'ta sona erdi.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, YKS'ye başvurmayan adaylar için son tarih 19 Mart.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi'ne 2 milyon 446 bin 51, Alan Yeterlilik Testleri'ne 1 milyon 985 bin 689, Yabancı Dil Testi'ne ise 134 bin 323 aday başvurdu.

YKS geç başvuruları 19 Mart'ta sona eriyor

ADAY SAYISI

Buna göre, 15 Haziran 2019'da yapılacak olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 446 bin 51 aday, 16 Haziran 2019'da yapılacak; Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 1 milyon 985 bin 689 aday, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 134 bin 323 aday başvurmuş oldu.

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