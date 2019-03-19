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YKS geç başvuruları bugün sona eriyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geç başvuruları, bugün saat 23.59'a kadar devam edecek.

Haber Merkezi | 19.03.2019 - 09:52..
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) Twitter hesabında, 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı.

Buna göre adaylar, 2019-YKS için geç başvurularını, internet aracılığıyla bugün saat 23.59'a kadar yapabilecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS); Temel Yeterlilik Testi'ne 2 milyon 446 bin 51, Alan Yeterlilik Testleri'ne 1 milyon 985 bin 689, Yabancı Dil Testi'ne ise 134 bin 323 aday başvurdu.

YKS geç başvuruları bugün sona eriyor

SINAV HAZİRANDA

2019-YKS'ye 2018-2019 öğretim yılında, lise veya dengi okullar ile açık öğretim liselerinin son sınıfında öğrenim gören öğrenciler, son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar ve lise mezunları başvurabilecek.

YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran Cumartesi günü, ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 16 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak. Üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise 16 Haziran saat 15.45'te başlayacak.

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