YKS sonrası Antalya'da sahiller doldu taştı

81 ilde 2 milyon 425 bin 628 adayın katıldığı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) bu sabah gerçekleştirildi.

Saat 10.00'da kapıların kapandığı ve 180 dakika süren Alan Yeterlilik Testi'nin ardından adaylar sınav stresini atmak için dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline akın etti.

HAVA SICAKLIĞI 33 DERECE

Hissedilen hava sıcaklığının 33 derece, nem oranını ise yüzde 38, deniz suyu sıcaklığının 27 derece olarak ölçüldüğü Antalya’da sıcaktan bunalan kent sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistler Konyaaltı Sahili’nde denize girmenin keyfini çıkardı.

ÖĞRENCİLER SINAV STRESİNİ ATTI

Kimi vatandaşlar ise yanlarında getirdikleri kamp sandalyeleri ile gölgelik alanlarda oturmayı tercih etti.

Sınavdan çıkan öğrenciler aileleriyle arkadaşlarıyla birlikte zaman geçirerek sınav stresini attı.