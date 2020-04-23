taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9528
Euro
7.4995
Altın
1734.12
Borsa
98170.98
Gram Altın
387.27
Bitcoin
52337.03

Yoğun bakım çalışanları İstiklal Marşı’nı hastanede okudu

Ankara Şehir Hastanesi korona virüs yoğun bakım ünitesinde çalışan sağlık personelleri Türkiye genelinde okunan İstiklal Marşı’na hastaneden katıldı.

İHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Yoğun bakım çalışanları İstiklal Marşı’nı hastanede okudu

23 Nisan kutlamaları, koronavirüs salgınına rağmen her şartta vatandaşlar tarafından coşkuyla yapıldı.

YOĞUN BAKIMDA İSTİKLAL MARŞI OKUDULAR

Ankara Şehir Hastanesi koronavirüs yoğun bakım ünitesinde çalışan sağlık çalışanları da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 100. yılı dolayısıyla tüm Türkiye’de balkonlardan okunan İstiklal Marşına hastaneden katıldı.

Açtıkları bayrakla İstiklal Marşı’nı seslendiren çalışanlar marşın ardından asker selamı verdi.

Yoğun bakım çalışanları İstiklal Marşı’nı hastanede okudu

İlginizi Çekebilir
81 il için iftar ve sahur saatleri
İllerin sahur ve iftar saatleri belli oldu. İstanbul için yarın iftar saati 20.00'de.
Adalar'a giriş-çıkışlar sınırlandırıldı
Adalar'a yapılacak tüm giriş ve çıkışların 26 Nisan Pazar saat 24.00 ile 31 Mayıs Pazar saat 24.00'a kadar geçici olarak, istisnalar hariç olmak üzere durdurulmasına karar verildi.
TBMM’de ışık ve havai fişek gösterisi yapıldı
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, TBMM’nin açılışının 100. yılı havai fişek ve ışık gösterisi ile kutlandı.
İzmir'de imama, camiden İzmir Marşı açtırdılar
Ülkenin dört bir yanında 23 Nisan coşkusu yaşanırken, İzmir'de bulunan bir camiden ise vatandaşlara İzmir Marşı dinletildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Normale dönüş planında 4 sektöre öncelik verilecek
Normale dönüş planında 4 sektöre öncelik verilecek
284
Sosyal medyadan Bingöl'e hakaret eden şahsa soruşturma
Sosyal medyadan Bingöl'e hakaret eden şahsa soruşturma
1477
4 günlük sokağa çıkma yasağı başladı
4 günlük sokağa çıkma yasağı başladı
87
23 Nisan’larda liderlerin koltuğuna oturan çocuklar büyüdü
23 Nisan’larda liderlerin koltuğuna oturan çocuklar büyüdü
95
Sağlık Bakanı Koca'dan 23 Nisan için videolu paylaşım
Sağlık Bakanı Koca'dan 23 Nisan için videolu paylaşım
100
Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklarla poz verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklarla poz verdi
499
Türkiye'deki son koronavirüs bilançosu
Türkiye'deki son koronavirüs bilançosu
156
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir