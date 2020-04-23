1 Yoğun bakım çalışanları İstiklal Marşı’nı hastanede okudu Ankara Şehir Hastanesi korona virüs yoğun bakım ünitesinde çalışan sağlık personelleri Türkiye genelinde okunan İstiklal Marşı’na hastaneden katıldı.

2 81 il için iftar ve sahur saatleri İllerin sahur ve iftar saatleri belli oldu. İstanbul için yarın iftar saati 20.00'de.

3 Adalar'a giriş-çıkışlar sınırlandırıldı Adalar'a yapılacak tüm giriş ve çıkışların 26 Nisan Pazar saat 24.00 ile 31 Mayıs Pazar saat 24.00'a kadar geçici olarak, istisnalar hariç olmak üzere durdurulmasına karar verildi.

4 Dünyada koronayı yenenlerin sayısı 740 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti.

5 TBMM’de ışık ve havai fişek gösterisi yapıldı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, TBMM’nin açılışının 100. yılı havai fişek ve ışık gösterisi ile kutlandı.

6 İzmir'de imama, camiden İzmir Marşı açtırdılar Ülkenin dört bir yanında 23 Nisan coşkusu yaşanırken, İzmir'de bulunan bir camiden ise vatandaşlara İzmir Marşı dinletildi.