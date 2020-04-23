23 Nisan kutlamaları, koronavirüs salgınına rağmen her şartta vatandaşlar tarafından coşkuyla yapıldı.
YOĞUN BAKIMDA İSTİKLAL MARŞI OKUDULAR
Ankara Şehir Hastanesi koronavirüs yoğun bakım ünitesinde çalışan sağlık çalışanları da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 100. yılı dolayısıyla tüm Türkiye’de balkonlardan okunan İstiklal Marşına hastaneden katıldı.
Açtıkları bayrakla İstiklal Marşı’nı seslendiren çalışanlar marşın ardından asker selamı verdi.
Yoğun bakım çalışanları İstiklal Marşı’nı hastanede okudu