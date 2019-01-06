Yoğun bakımdaki rezaletin görüntüleri ortaya çıktı

H.Y., sağlık çalışanlarına şiddet uygulayan kişinin kendisi olduğunu belirterek, olay anına dair hiçbir şey hatırlamadığını öne sürdü.

OLAY GECESİ YAŞANANLAR...

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören İsmail Ç., 21 Aralık 2018 gecesi fenalaştı. Yoğun bakımda görevli Dr. Fahri Dorukhan Celepoğlu'nun müdahalesine karşın İsmail Ç., saat 05.30 sıralarında, yaşamını yitirdi. Dr. Celepoğlu, yoğun bakım uzmanı Dr. Özlem Çakın'ı arayarak, durum hakkında bilgi verdi.

Yoğun bakımda sağlık çalışanlarına şiddetin görüntüleri ViDEO

KAPIYI ZORLAYIP YOĞUN BAKIMA DALDILAR

Olayı haber alan hastanın 3 kızı H.Y., S.Ü. ve S.Ç., içeri girmek istediklerini belirterek, yoğun bakım ünitesinin kapısını yumrukladı. Şifreyle açılan sürgülü kapıyı zorlayarak, açtıktan sonra içeri giren kadınlardan biri, iddiaya göre, 'Ne yaptınız babama?' diye bağırarak, hasta odasına yöneldi.

''BABAMI SİZ ÖLDÜRDÜNÜZ''

İsmail Ç.'nin yaşamını yitirdiğini gören hasta yakını, 'Babamı siz öldürdünüz.' diyerek, yoğun bakımdaki Dr. Fahri Dorukhan Celepoğlu ve diğer sağlık çalışanlarına saldırdı. Dr. Celepoğlu'na tokat attığı öne sürülen hasta yakınları, iddiaya göre, yoğun bakım odasındaki hemşire E.Ö.'ye "Babamı bu ellerle mi öldürdün?" diye bağırarak, defalarca tokat attı ve parmaklarını büktü.



SAĞLIK ÇALIŞANININ BAŞINI BETONA VURARAK BAYILTTILAR

Bu sırada beyaz kod vermek isteyen klinik destek personeli B.B.V.'ye 'Kimi arıyorsun sen?' diye bağıran saldırganlar, çalışanın saçını çekip, başını beton zemine vurdu. B.B.V. aldığı darbeler nedeniyle bayıldı. Yoğun bakım ünitesindeki malzemeleri sağlık personeline fırlatan saldırganlar, kendilerini sakinleştirmeye çalışan hemşire E.Ö.'ye de saldırıp, kolunu ısırdı.

Bir süre sonra olay yerine gelen hastane güvenliği, 3 kadını güçlükle dışarı çıkardı. Olaydan sonra darp raporu alan Dr. Celepoğlu ve hemşireler, hasta yakınları hakkında şikayetçi oldu.

''HATIRLAMIYORUM''

Şüphelilerden işletmeci H.Y. (49), savcılıkta verdiği ifadede, hakkındaki iddiaları kabul ettiğini belirterek, olay anına dair hiçbir şey hatırlamadığını ileri sürdü.

"Oradan geçen bir sağlık görevlisi, bize, 'Babanızı hazırlayıp vereceğiz.' dedi. Ne olduğunu anlamak için ben ve kız kardeşlerim S.Ü. ile S.Ç. içeri girdik. Babamın olduğu tarafa geçtiğimizde kendisini kan içinde görünce büyük şok geçirdik. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Psikolojik destek de alıyordum. Bu eylemler nedeniyle pişmanım. Taraflardan özür dilemeye hazırım."

'SAĞLIK ÇALIŞANLARINI DARBEDEN KIZ KARDEŞİM'

Şüphelilerden turizmci S.Ç. (45) de ifadesinde, yoğun bakıma girdiklerinde babalarını görünce şok geçirdiklerini söyledi. Sağlık çalışanlarına mukavemet gösterip, göstermediğini hatırlamadığını kaydeden S.Ç., "Kesinlikle kimseye vurmadım. Görüntülerde, sağlık çalışanlarına darp eyleminde bulunan kırmızı kazaklı kişi kardeşim H.Y.'dir. Uzun kırmızı kıyafetli de diğer kardeşim S.Ü.'dür. Müştekilere küfür, hakaret ve tehditte bulunduğumuz iddialarını kabul etmiyorum." dedi.

S.Ü. ise olayın şokuyla ne yaptığını hatırlamadığını söyledi.



GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan saldırı anları, hastanenin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; hasta yakını 3 kadının, koridordan yoğun bakım servisinin kapısına geldiği, şifreyle açılan kapıyı elle zorlayarak, açtığı anlar yer aldı.





















