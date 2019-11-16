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Yoğurt kovasına 1 kilogram uyuşturucu sakladılar

Polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, yoğurt kovasının içinde 1 kilogram metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu ve tabanca fişeği ele geçirildi.

İHA | 16.11.2019 - 15:55..
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Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yeni sanayi sitesi civarında rutin devriye görevini ifa eden polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

YOĞURT KOVASINA UYUŞTURUCU GİZLEDİLER

Otomobilde yapılan aramada, yoğurt kovasının içine gizlenmiş olarak 1 kilogram metamfetamin (ateş-buz) ile 6 gram esrarın yanı sıra, aracın değişik yerlerinde 83 adet 9 mm tabanca fişeği,17 adet tüfek kartuşu ile uyuşturucu madde tartmakta kullanılan 2 hassas terazi ele geçirildi.

Yoğurt kovasında 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi -1

ŞAHIS EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Olayla ilgisi bulunan 39 yaşındaki M.İ. isimli şahıs, işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’ne götürüldü.

Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Yoğurt kovasında 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi -2

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