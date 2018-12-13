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YÖK, görevde yükselme sınavı konu başlıklarını belirledi

Yükseköğretim Kurulunca, 2019 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı için belirlenen konu başlıkları açıklandı.

AA | 13.12.2018 - 15:11..
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YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2019 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı'nın konu başlıkları belirlendi.

GÖREVDE YÜKSELME  SINAVI

Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarından gelecek başvurular doğrultusunda, görevde yükselme veya unvan değişikliği merkezi yazılı sınavı Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacak.

SON BAŞVURU 2 OCAK

Kurumlar, sınav için başvurularını 2 Ocak 2019'a kadar yapacak. Adayların sınav için başvuru süreleri, 5 iş gününden az olmamak üzere 23 Ocak'a kadar olacak şekilde belirlenecek.

YÖK, görevde yükselme sınavı konu başlıklarını belirledi

SINAV MARTTA

Adayların sınav giriş belgeleri 18-22 Mart 2019 tarihlerinde erişime açılacak ve sınav 2019 Mart ayı içinde yapılacak.

KONU BAŞLIKLARI

Görevde yükselme merkezi yazılı sınavının konu başlıkları arasında, anayasanın yükseköğretime ilişkin maddeleri, ilgili kanunlar, cumhurbaşkanlığı kararnameleri, kanun hükmünde kararnameler ve yönetmelikler bulunuyor.

Unvan değişikliği merkezi yazılı sınavında ise ilan edilen kadronun görev alanları ve görevin niteliğine ilişkin konular da yer alacak.

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