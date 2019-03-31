taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5796
Euro
6.239
Altın
1292.25
Borsa
93784.18
Gram Altın
231.604

YÖK, ihtisaslaşacak üniversitelerden raporlar alacak

Üniversitelerin performans kriterlerine göre hazırlayacakları raporlarını hazirana kadar teslim etmeleri gerekiyor.

AA | 31.03.2019 - 10:30..
  1. Haberler
  2. Eğitim
Whatsapp ile paylaş

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 'Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Saraç, YÖK bünyesinde proje kapsamında oluşturulan İzleme ve Değerlendirme Komisyonu, projede yer alan 10 üniversiteden  performans değerlendirme kriterlerine göre hazırlayacakları raporlarını Haziran 2019 sonuna kadar YÖK’e iletmelerini istedi.

ÜNİVERSİTELERİN İHTİSASLAŞMASI

Saraç, "Yeni YÖK olarak, yükseköğretimimizin geleceği açısından büyük önem arz eden üniversitelerimizin ihtisaslaşması hususundaki çalışmalarımıza ilgili üniversitelerimizle birlikte kararlı ve emin adımlarla devam ediyoruz." dedi.

YÖK, ihtisaslaşacak üniversitelerden raporlar alacak

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ağrı Valisi Leyla Zana ile diyaloğunu anlattı

Ağrı Valisi Leyla Zana ile diyaloğunu anlattı

2
Eski Yaver Ali Yazıcı ve Kuzu'ya ipli protesto

Eski Yaver Ali Yazıcı ve Kuzu'ya ipli protesto

1
Yüksekova'da terör mağduru esnafa 3 milyon 282 bin lira

Yüksekova'da terör mağduru esnafa 3 milyon 282 bin lira

2
Türk diplomatlar İsviçre’ye iltica talebinde bulundu

Türk diplomatlar İsviçre’ye iltica talebinde bulundu

3
Devlet Bahçeli: Sabrımızı zorlamayın

Devlet Bahçeli: Sabrımızı zorlamayın

2
Barcelona tarihi geri dönüşle PSG'yi devirdi

Barcelona tarihi geri dönüşle PSG'yi devirdi

57
PSG'liler Türk hakem yüzünden elendik diyor

PSG'liler Türk hakem yüzünden elendik diyor

81
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir