YÖK, ihtisaslaşacak üniversitelerden raporlar alacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 'Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Saraç, YÖK bünyesinde proje kapsamında oluşturulan İzleme ve Değerlendirme Komisyonu, projede yer alan 10 üniversiteden performans değerlendirme kriterlerine göre hazırlayacakları raporlarını Haziran 2019 sonuna kadar YÖK’e iletmelerini istedi.

ÜNİVERSİTELERİN İHTİSASLAŞMASI

Saraç, "Yeni YÖK olarak, yükseköğretimimizin geleceği açısından büyük önem arz eden üniversitelerimizin ihtisaslaşması hususundaki çalışmalarımıza ilgili üniversitelerimizle birlikte kararlı ve emin adımlarla devam ediyoruz." dedi.



