taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3853
Euro
6.166
Altın
1291.44
Borsa
89532.72
Gram Altın
223.255

YÖKDİL başvuruları 30 Ocak'ta başlayacak

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı başvuruları, 30 Ocak-8 Şubat tarihleri arasında yapılabilecek.

Haber Merkezi | 07.01.2019 - 12:16..
  1. Haberler
  2. Eğitim
Whatsapp ile paylaş

Yükseköğretim Kurumu'ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, 6. YÖKDİL Sınavı, 10 Mart 2019 Pazar günü, 30 il ve 35 sınav merkezinde, saat 14.00'te, tek oturum halinde gerçekleştirilecek.

SON BAŞVURU 8 ŞUBAT

Sınav başvuruları, 30 Ocak 2019-8 Şubat 2019 tarihleri arasında, internet adresi üzerinden alınacak.

YÖKDİL başvuruları 30 Ocak'ta başlayacak

SINAV 4 DİLDE OLACAK

Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak.

KATILMA KOŞULLARI

YÖKDİL Sınavı'na, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına girecek adaylar katılabiliyor. Akademik yükseltmelere katılacak adaylar da sınava girebiliyor.

YÖKDİL başvuruları 30 Ocak'ta başlayacak

Günün önemli gelişmeleri VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Benzia'nın kıyafetine CHP eleştirisi

Benzia'nın kıyafetine CHP eleştirisi

418
Murat Hazinedar, kendisine sahip çıkılmadığını düşünüyor

Murat Hazinedar, kendisine sahip çıkılmadığını düşünüyor

27
CHP-İP, Ordu için İdris Naim Şahin'i düşünüyor

CHP-İP, Ordu için İdris Naim Şahin'i düşünüyor

85
7 Ocak Pazartesi kar tatili olan iller

7 Ocak Pazartesi kar tatili olan iller

27
Meteoroloji'nin İstanbul için kar tahmini tuttu

Meteoroloji'nin İstanbul için kar tahmini tuttu

66
İran'da idama uçan bandolu protesto

İran'da idama uçan bandolu protesto

26
Tolga Karel: Yere batsın sahte sevginiz

Tolga Karel: Yere batsın sahte sevginiz

50
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir