YÖKDİL başvuruları 30 Ocak'ta başlayacak

1 Ezgi Mola donör olacak Oyuncu Ezgi Mola, Kızılay Kan Merkezi'ne giderek kök hücreyle bir hastaya donör olmak istediğini söyledi.

2 İstanbul'da kar yağışı İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışının, salı akşamına kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

3 Emina Jahoviç ve Sadettin Saran barıştı Geçen ay ayrıldıkları iddia edilen Emina Jahovic’le Sadettin Saran, buzları eritti

4 Elektriğe kapılan genç matematikle uğraşmaya başladı Şanlıurfa’da babasına ait tahıl ürünleri işletmesinde hamal olarak çalıştığı sırada elektrik akımına kapılan 19 yaşındaki genç, hayatının tamamen değiştiğini belirtti.

5 2019'da diyetinize eklemeniz gereken 5 sağlıklı gıda Kolayca temin edilebilen bazı yiyecekler de son derece besleyicidir ve sağlığınız için harikalar yaratabilir. 2019 diyet planınıza yeniden göz atın!

6 Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler Burak ve Mirin'i kadrosuna katan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Sağ bek bölgesi için 2 isim üzerinde duran yönetim, Vida'nın satılması durumunda defansa da takviye yapacak.