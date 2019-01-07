YÖKDİL başvuruları 30 Ocak'ta başlayacak

Yükseköğretim Kurumu'ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, 6. YÖKDİL Sınavı, 10 Mart 2019 Pazar günü, 30 il ve 35 sınav merkezinde, saat 14.00'te, tek oturum halinde gerçekleştirilecek.
SON BAŞVURU 8 ŞUBAT
Sınav başvuruları, 30 Ocak 2019-8 Şubat 2019 tarihleri arasında, internet adresi üzerinden alınacak.
SINAV 4 DİLDE OLACAK
Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak.
KATILMA KOŞULLARI
YÖKDİL Sınavı'na, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına girecek adaylar katılabiliyor. Akademik yükseltmelere katılacak adaylar da sınava girebiliyor.