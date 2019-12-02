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Yoksul çocuklar için İngiltere'den İstanbul'a kadar geldi

İngiltere'den Nepal'e yürüyen 73 yaşındaki gezgin kadın, İstanbul'a ulaştı. Gezgin kadın, 5 Aralık'ta bir Türk arkadaşı ile Galata Kulesi'ne buluşacak.

DHA | 02.12.2019 - 17:15..
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Nepal'deki yoksul çocuklar için İngiltere'den hareket eden ve 1 yıldır yanında çekerek taşıdığı küçük karavan ile yürüyen gezgin ve maraton koşucusu Rosie Swale Pope (73) Cumartesi günü İstanbul'a geldi.

Elektronik cihazlarını şarj etmek ve kişisel temizliği için Avcılar'da bir gece dinlenen Pope, yolculuğuna devam ediyor.

Yoksul çocuklar için İngiltere'den İstanbul'a kadar geldi

SÜRÜCÜLER FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Avcılar'dan sabah saatlerinde hareket eden 73 yaşındaki gezgin, yanında çekerek taşıdığı karavan ile D-100 Karayolu'ndan Galata Kulesi'ne yürüyor. Yolculuğu sırasında bazı sürücüler araçlarını durdurup Rosie Swale Pope ile fotoğraf çektirirken, bazı sürücülerse araçlarından el salladı.

Yoksul çocuklar için İngiltere'den İstanbul'a kadar geldi

5 ARALIK'TA GALATA'DA TÜRK ARKADAŞI İLE BULUŞACAK

Torunlarının gönderdiği parayla geçimini sağlayan Pope, soğuk havalarda karavanında polarını giyerek uyduğunu ve üşümediğini söyledi. İstanbul'daki yolculuğu sırasında karşılaştığı insanların samimi olduğunu belirten Pope, 5 Aralık'ta Galata Kulesi'nde bir Türk arkadaşı ile buluşacağını söyledi.

Yoksul çocuklar için İngiltere'den İstanbul'a kadar geldi

Yoksul çocuklar için İngiltere'den İstanbul'a kadar geldi

Yoksul çocuklar için İngiltere'den İstanbul'a kadar geldi

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