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YÖK'ten doktora öğrencilerine burs artışı müjdesi

Yükseköğretim Kurulunca, Türkiye için öncelikli 100 tematik alanda 2 bin kişi için sağlanan 100/2000 YÖK Doktora Bursu, Mart 2019'dan itibaren 2 bin 250 liraya yükseltildi.

Haber Merkezi | 31.12.2018 - 11:33..
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Yükseköğretim Kurulu'dan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, doktora öğrencilerin aldığı burs miktarı arttırıldı. Buna göre, doktora öğrencileri yeni yılda 2 bin 250 lira burs alacak.

3 BİN 200 DOKTORA ÖĞRENCİSİ BURS ALIYOR

Türkiyenin gelecek 10 yılda ihtiyaç duyulacak 100 öncelikli tematik alanında toplam 3 bin 200 doktora öğrencisi burs almaya devam ediyor

YÖK'ten doktora öğrencilerine burs artışı müjdesi

BAŞVURULAR BAŞLADI

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yürütülen, yurt içindeki devlet üniversitelerinde 100 tematik alanda burs verilmesini kapsayan 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı için başvurular alındı.

YÖK'ten doktora öğrencilerine burs artışı müjdesi

SON BAŞVURU 11 OCAK

Üniversiteler, başvurularını 11 Ocak 2019'a kadar yapabilecek. Türkiye'nin doktoralı insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla, yurt içindeki devlet üniversitelerinde 100 öncelikli tematik alanda verilecek.

YÖK'ten doktora öğrencilerine burs artışı müjdesi

3 KONTENJAN TALEP HAKKI

İlan edilen öncelikli alanlardan en fazla 10'u için en az 3 kontenjan talep edilerek başvuru yapılacak.

KAZANANLAR AÇIKLANACAK

Öğrencilere yönelik başvurular, yükseköğretim kurumlarının başvurularının sonuçlanması sonrasında kontenjan hak eden üniversitelerce ilan edilecek.

Programla ilgili diğer bilgilere ve burs programı kapsamındaki öncelikli alanların listesine, YÖK'ün internet sitesinden ulaşılabilecek.

YÖK'ten doktora öğrencilerine burs artışı müjdesi

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