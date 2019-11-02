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YÖK'ten öğretim üyesi kadrolarına yeni düzenleme

Devlet üniversitelerinde, kadroların en fazla üçte ikisi aynı unvan için kullanılabilir şartı aranmayacak.

AA | 02.11.2019 - 14:29..
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Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, YÖK tarafından öğretim üyesi temininde güçlük çekildiğine karar verilen birimlerdeki doktor öğretim üyesi kadroları için yeni bir düzenleme yapıldı.

Yükseköğretim kurumları tarafından yapılan talep üzerine YÖK'ün belirleyeceği birimlerde "kadroların en fazla üçte ikisi aynı unvan için kullanılabilir" şartı kaldırıldı.

YÖK'ten öğretim üyesi kadrolarına yeni düzenleme

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