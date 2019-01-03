YÖK'ten öncelikli alanlar için eğitim tercihi uyarısı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan duyuruya göre, 2016 yılında ilan edilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d maddesi uyarınca atanan öncelikli alanlardaki araştırma görevlilerinden, lisansüstü eğitim için tercih yapacakların 14 Ocak saat 17.00'ye kadar e-devlet şifreleri ile https://yoksis.yok.gov.tr/TS/ adresinden sisteme giriş yapmaları gerekiyor.

GÜNCELLEME YAPMAYAN TERCİH HAKKI OLMAYACAK

Açıklamada; başvuru yapacaklardan ALES puanlarını, yabancı dil puanlarını, kişisel bilgilerini ve eğitim bilgilerini güncellemeleri gerektiği belirtildi. Buna göre, belirtilen tarihe kadar güncelleme yapmayan kişiler tercihte bulunamayacak.

Duyuruda, daha önce tercih yaparak bir lisansüstü eğitim programına yerleşen ve eğitimine devam eden araştırma görevlilerinin de tercih yapmaması gerektiği kaydedildi.

YÖK tarafından ayrıca, öncelikli alan araştırma görevlilerinin, lisansüstü eğitim kontenjanları ve tercih işlemlerine ilişkin duyurunun da daha sonra yapılacağı ifade edildi.