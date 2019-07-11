Arnavutköy'deki Haraççı Sazlıbosna yokuşundan yuvarlanan bir lastiğin küçük çocuğa çarpma anı, sosyal medyada yayınlandı.

ANNENİN HAMLESİ İŞE YARAMADI

Paylaşılan feci görüntülerde hızla yuvarlanan lastik, önce kaldırıma çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle sekerek hızlanan lastik, annesi ile birlikte kaldırımda bekleyen çocuğa yöneliyor.

Anne, son bir hamle ile hem kendini hem çocuğunu lastikten kurtarmaya çalışıyor ancak başarılı olamıyor. Lastiğin çarptığı çocuk yere savruluyor.

Yokuş aşağı yuvarlanan tekerlekten kaçamayan çocuk VİDEO