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Yokuş çıkamayan çocuğun yardımına kadın sürücü koştu

Arabasının bagajına çocuğu oturtan kadın, el arabasının kollarını da yine aynı yere taktı. Yokuşu çıkan kadın, çocuğu indirdikten sonra devam etti.

DHA | 25.04.2019 - 13:49..
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İstanbul Ümraniye'deki Elalmış Caddesi'nde atık kağıt toplayan bir çocuk, kağıtları yüklediği el arabasını yokuş yukarıya çıkaramadı.

EL ARABASININ KOLLARINI BAGAJA TAKTI

Bu sırada aracıyla yoldan geçen bir kadın, durumu fark etti. Kadın aracının bagajına çocuğu oturtup el arabasının kollarını da bagaja taktı.

Kadın sürücüden kağıt toplayıcı çocuğa ilginç yardım İZLE

Atık kağıt yüklü el arabasını otomobiliyle çekerek yokuştan çıkaran kadın, çocuğun bagajdan inmesine de yardım etti.

Çocuğun teşekkür ettiği kadın, aracıyla yoluna devam etti.

Yokuş çıkamayan çocuğun yardımına kadın sürücü koştu

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