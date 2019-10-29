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Yokuşta duraklayan tırın frenleri boşaldı

Üsküdar'da yokuşta duraklayan kereste yüklü tır, freninin boşalması sonucu yokuş aşağı sürüklenirken, okulların tatil olması nedeniyle büyük bir faciadan dönüldü.

İHA | 29.10.2019 - 04:08..
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Üsküdar’da yaşanan tır kazasında faciadan dönüldü. Çifte Çınar Sokak üzerindeki inşaat alanına girmek isteyen kereste yüklü tırın sürücüsü, kısa bir süreliğine tırdan aşağı indi. Bu sırada duraklayan tırın frenleri aniden boşaldı.

Yokuşta duraklayan tırın frenleri boşaldı

Yokuşta duraklayan tırın frenleri boşaldı

200 METRE AŞAĞIDAKİ AĞACA ÇARPARAK DURDU

Yokuş aşağı sürüklenmeye başlayan tır, yaklaşık 200 metre sonra yolun kenarındaki ağaca büyük bir gürültüyle çarparak durabildi. Kerestelerin yüklü olduğu dorse ise sokakta park halinde bulunan hafif ticari aracın üzerine devrildi. Araç kullanılamaz hale geldi. Kerestelerin etrafa saçılması sonucu ortalık savaş alanına döndü.

Yokuşta duraklayan tırın frenleri boşaldı

TIRDAKİ KERESTELER ETRAFA SAÇILDI

Devrilen dorseyi ve etrafa saçılan keresteleri yoldan kaldırmak amacıyla olay yerine iş makineleri sevk edildi. Sokak çift yönlü ulaşıma kapatılarak önlem alındı. İş günlerinde çevrede bulunan okullar nedeniyle sokağın yaya trafiği açısından oldukça yoğun olduğu, bu nedenle okulların tatil olması sayesinde muhtemel bir faciadan dönüldüğü öğrenildi.

Yokuşta duraklayan tırın frenleri boşaldı

OKULLARIN TATİL OLMASI FAİCAYI ÖNLEDİ

Kazayla ilgili konuşan Berkant Başkaya, “Biz sesi duyup buraya geldik. tırın dorsesi bir araca devrildi. Araç şu anda pert. Ayrıca büyük bir felaket önlendi, okulların tatil olması buna etken oldu. Çünkü aşağıda okullar var. Diğer günlerde burası çok kalabalık oluyor. Aşağıda ilkokul, ortaokul, liseler var. O saatte kimsenin olmaması büyük bir şans” dedi.

Freni boşalan kereste yüklü tır yokuş aşağı sürüklendi -1

Yokuşta duraklayan tırın frenleri boşaldı

Yokuşta duraklayan tırın frenleri boşaldı

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