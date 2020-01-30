Yol kenarında silahlı saldırı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, bir grup, yol kenarındaki başka gruba tabanca ve pompalı tüfek ile ateş açtı.

2 KİŞİ YARALANDI

Tabanca ve pompalı tüfek ile ateş açılan Adnan Ş. (51) ve Mehmet E. (32), bacağından vurularak, hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince ambulanslarla Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaralı, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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1 KİŞİ TUTUKLANDI

Yaşanan olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri de serbest kaldı.