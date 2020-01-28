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Yol kesip evrak kontrolü yapan taksici yakalandı

Esenyurt'ta bir turizm şirketine ait aracın önünü keserek evrak kontrolü yapan taksi şoförü, gözaltına alındı.

AA | 28.01.2020 - 15:01..
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Yol kesip evrak kontrolü yapan taksici yakalandı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği, 27 Ocak 11.00 sıralarında İstanbul Esenyurt'ta bir otelin önünde turizm şirketine ait aracın önünü kesip evrak kontrolü yapan ticari taksi şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından 34 TCA 95 plakalı taksinin şoförü E.G.'yi yakaladı.

Yol kesip evrak kontrolü yapan taksici yakalandı VİDEO

BİN 360 LİRA PARA CEZASI

Şüpheliye, trafik güvenliği ve düzeniyle ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak zorunluluk veya yükümlülüklere uymamaktan 132, belediyenin verdiği çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde yolcu taşımaktan 1.228 lira olmak üzere toplam 1.360 lira ceza kesildi.

Yol kesip evrak kontrolü yapan taksici yakalandı

TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Zanlının sürücü belgesi 100 puanı doldurduğu için 2 ay süre ile geri alındı ve araç trafikten men edildi. Ayrıca aracın Ticari Taksinin Çalışma Ruhsatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesince süresiz iptal edildi.

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