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Yol verme kavgası büyüyünce motosikletli taşla saldırdı

Tayland'da öfkeli motosikletli, kendisine yol vermeyen sürücüye ders vermek için aracın camına taşla vurdu.

Haber Merkezi | 07.03.2019 - 10:00..
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Tayland'da bir motosikletli, yol almak için bir arabanın yanına geldi. Yol vermeyen sürücüye sinirlenen adam, yanında bulunan taşla sürücünün camına vurdu.

Yol verme kavgası büyüyünce motosikletli taşla saldırdı

ARACIN CAMINI TAŞLA KIRDI

Taşla aracın yan camını kıran adam, bir süre sözlü tartışma yaşadı. Ardından da araçta bulunan adam, motosikletliye müdahale etti. Tartışma büyüdü ve yumruklu kavgaya döndü.

Öfkeli motosikletli taşla saldırdı İZLE

Yol verme kavgası büyüyünce motosikletli taşla saldırdı

CAMI KIRAN MOTOSİKLETLİ GÖZALTINDA

Araya çevredekiler girse de müdahale etmekte güçlük çekildi. Olayın görüntülerini inceleyen polis, Taylandlı motosikletliyi gözaltına aldı.

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