Yol verme kavgası büyüyünce motosikletli taşla saldırdı

Tayland'da bir motosikletli, yol almak için bir arabanın yanına geldi. Yol vermeyen sürücüye sinirlenen adam, yanında bulunan taşla sürücünün camına vurdu.

ARACIN CAMINI TAŞLA KIRDI

Taşla aracın yan camını kıran adam, bir süre sözlü tartışma yaşadı. Ardından da araçta bulunan adam, motosikletliye müdahale etti. Tartışma büyüdü ve yumruklu kavgaya döndü.

Öfkeli motosikletli taşla saldırdı İZLE



CAMI KIRAN MOTOSİKLETLİ GÖZALTINDA

Araya çevredekiler girse de müdahale etmekte güçlük çekildi. Olayın görüntülerini inceleyen polis, Taylandlı motosikletliyi gözaltına aldı.