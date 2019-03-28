Yoldan geçemeyen baba ve oğlunu bıçakladı

İzmir'in Bayraklı ilçesi Gümüşpala Mahallesi'nde 29 yaşındaki H.B., 35 FT 269 plakalı ekmek dağıtma kamyonetini yola bıraktı. Bu sırada oğlunu okul servisine götürmekte olan Veysel Tuna, 35 KB 0775 plakalı motosikletle sokağa geldi.

BIÇAKLA SALDIRDI

Motosikletle yoldan geçemeyen Tuna ile H.B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.B., Veysel Tuna ve oğlu 16 yaşındaki Taylan Tuna'yı bıçakla yaraladı. Bu sırada H.B de darp sonucu yaralandı.

BABA KURTARILAMADI

Baba ve oğul, sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Veysel Tuna, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli H.B., olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.