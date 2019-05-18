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Yol verme kavgasında kan döküldü: 1 yaralı

Esenyurt'ta yol verme iddiası yüzünden çıkan kavgada, bir taksici yaralanarak hastaneye kaldırılırken polis, şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

İHA | 18.05.2019 - 17:44..
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İstanbul Esenyurt'taki Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde bulunan bir sitenin önünde taksici ile hususi araç sürücüsü, yol verme meselesi nedeniyle tartışmaya başladı.

SİLAHLA YARALADI

Tartışma birkaç yüz metre devam ettikten sonra ikiliden hususi aracın sürücüsü E.G., araçtan inerek yanındaki silah ile 3 el ateş ederek ticari taksi sürücüsü Y.T.'yi yaraladı.

Yol verme kavgasında kan döküldü: 1 yaralı

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ, GÖZALTINA ALINDI

Yaralanan Y.T. yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Y.T.'nin tedavisi devam ederken, kaçan E.G. ise olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından, kimliği tespit edilerek kısa sürede gözaltına alındı.

Yol verme kavgasında kan döküldü: 1 yaralı

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