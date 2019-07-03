Yol verme kavgasında silah çekti: 1 ölü

Edirne istikametinde motosikletiyle seyir halinde olan 59 KT 457 plakalı motosiklet sürücüsü Hasan Saykal ile 34 BBE 171 plakalı otomobil sürücüsü Serdar Çekiç arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı.

13 EL ATEŞ ETTİ

Sürücüler bir süre ilerledikten sonra durdu. Yol kenarında duran motosiklet sürücüsü Hasan Saykal yanında bulunan silahını çıkararak otomobile doğru 13 el ateş etti. Bir oyuncak firmasında satış uzmanı olarak çalışan Serdar Çekiç, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 4 kurşunla ağır yaralandı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde bekleyen saldırganı gözaltına alırken, ağır yaralanan Serdar Çekiç ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Serdar Çekiç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri araç çevresinde çalışma yaptı. Saldırgan Hasan Saykal gözaltına alındı.