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Yol verme tartışması kavgaya dönüştü

Belediye otobüs şoförü, yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kamyonetteki 2 kişi tarafından dövüldü.

AA | 13.05.2019 - 18:40..
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İzmir'in göbeğinde sokak ortasında kavga çıktı. Bornova ilçesinde saat 14.30 sıralarında Bornova Hükümet Konağı önünde meydana geldi.

Alsancak yönüne giden bir kamyonetteki 3 kişi, EVKA 3 Metro-Alsancak Gar seferini gerçekleştiren otobüsün şoförü M.E. ile, yol verme meselesi nedeniyle tartıştı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kamyonetten inen 3 kişiden 2'si, M.E.'ye tekme ve yumruklarla saldırdı. Bu sırada, otobüste yolcu olarak bulunan bir başka ESHOT şoförü B.B., M.E.'yi korumaya çalıştıysa da başarılı olamadı.

POLİS MEMURU OLAYI GÜÇLÜKLE YATIŞTIRDI

Olay yerinde bulunan bir polis memuru, saldırganlara biber gazıyla müdahale ederek, kavgayı ayırdı. Olayın ardından karakola giden taraflar, birbirinden şikayetçi olmadı.

Bornova'da otobüs şoförüne dayak İZLE

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