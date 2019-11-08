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Yol vermediği için ceza yiyecekti, lokumla kurtuldu

Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya yol vermeyen sürücü, cezadan kurtulmak için uzlaşmaya gitti. Hatalı sürücü, yayalara yol veren 30 sürücüye lokum dağıttı.

DHA | 08.11.2019 - 09:45..
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Kahramanmaraş'ta edebiyat öğretmeni Emre Birsen, trafik ışığı olmayan kontrolsüz yaya geçidinde yolun karşısına geçmek isterken M.K., otomobiliyle durmayarak Birsen'in karşıya geçmesine engel oldu.

UZLAŞMAYA GİTTİLER

Birsen'in tepki göstermesi üzerine M.K. aracından inerek, Emre Birsen'i eliyle itekledi. Bunun üzerine Emre Birsen, otomobilin fotoğrafını çekip darp raporu alarak karakola gitti ve M.K. hakkında şikayetçi oldu. Hakkında soruşturma başlatılan M.K.'nın suçu, uzlaştırma kapsamına giren suçlardan olması nedeniyle Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi. Büro tarafından görevlendirilen uzlaştırmacı Hasan Esat Işık, M.K. ve Emre Birsen ile görüşüp uzlaşma teklifinde bulundu.

Yol vermediği için ceza yiyecekti, lokumla kurtuldu

YAYALARA YOL VEREN SÜRCÜLERE LOKUM İKRAM EDİP, TEŞEKKÜR ETTİ

Işık'ın uzlaşma önerisini kabul eden Emre Birsen, M.K.'nin hem yaya hem de araç trafiğinin yoğun olduğu Kıbrıs Meydanı'ndaki yaya geçidinde yayalara yol veren sürücülere ikramda bulunup teşekkür etmesi halinde şikayetinden vazgeçeceğini söyledi. M.K., Birsen'in teklifini kabul etti ve 30 Ekim'de şekerlemeciden aldığı lokumlarla yaya geçidine giderek yayalar karşıya geçerek araçların durmasını bekledi.

Yol vermediği için ceza yiyecekti, lokumla kurtuldu

TEŞEKKÜR ETTİ

M.K., uzlaştırmacı Hasan Esat Işık'ın gözetiminde yaya geçidinde yayalara yol veren 30 araç sürücüsüne hem lokum ikram etti hem de yayalara yol verdiği için teşekkür etti.

Yol vermediği için ceza yiyecekti, lokumla kurtuldu

Yol vermediği için ceza yiyecekti, lokumla kurtuldu

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