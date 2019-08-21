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Yol vermediği yayayı kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Karaman'da İsa Kocaoğlu, yaya geçidinde üzerine hızla gelen otomobil sürücüsü Oktay K. ile aralarında çıkan tartışmada kalbinden bıçaklandı. Kocaoğlu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DHA | 21.08.2019 - 14:28..
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Karaman merkez Alacasuluk Mahallesi Turgut Özal Caddesi Kale kavşağında meydana gelen olayda, yaya geçidini kullanan 45 yaşındaki gurbetçi İsa Kocaoğlu, üzerine doğru hızla gelen otomobil sürücüsü Oktay K.'ye tepki gösterdi.

KALBİNDEN BIÇAKLADI

Otomobilini durdurarak, Kocaoğlu ile tartışmaya başlayan Oktay K., elindeki bıçakla araçtan indi. Oktay K., Kocaoğlu'nu kalbinden bıçaklayarak, olay yerinden kaçtı.

Yol vermediği yayayı kalbinden bıçaklayarak öldürdü

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Kocaoğlu, sağlık görevlilerince ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olduğu belirlenen Kocaoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Yol vermediği yayayı kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Oktay K. ise Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yol vermediği yayayı kalbinden bıçaklayarak öldürdü

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