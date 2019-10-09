Meksika’nın Chiapas eyaletindeki Las Margaritas ilçesinin Belediye Başkanı Jorge Escandona, bir kamyonete iple bağlanarak Las Margaritas sokaklarında sürüklendi.

SEÇİM VAATLERİNİ YERİNE GETİRMEDİ

Escandona’nın seçim sırasında yol yapma ve çok sayıda vaat verdiği ancak sözünü tutmadığı, bu nedenle sinirlenen halkın da başkanı kamyonetin arkasına bağlayarak yollarda sürüklediği belirtildi.

Yol yapmayan belediye başkanını kamyonetle sürüklediler ViDEO

Polisin müdahalesi sırasında yaşanan arbedede, 11 kişi yaralanırken, 30 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi. Escandona’nın sağlık durumunun ise iyi olduğu açıklandı.