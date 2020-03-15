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Yola atılan sandalye yüzünden iki araç birbirine girdi

Arnavutköy’de seyir halindeki bir araçtan yola fırlatılan sandalye, beton mikseri ve otomobilin çarpışmasına neden olurken, kaza sonrası yaralanan olmadı.

İHA | 15.03.2020 - 16:18..
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, plakası belirlenmeyen bir aracın camından atılan sandalye nedeniyle arkadan gelen iki araç kontrollerini kaybederek kaza yaptı.

OTOMOBİL İLE BETON MİKSERİ ÇARPIŞTI

34 AR 7884 plakalı beton mikseri sürücüsü, yola atılan sandalye nedeniyle aniden şerit değiştiren Veysel Kalafaz yönetimindeki 78 ED 503 plakalı otomobile çarptı.

Yola atılan sandalye yüzünden iki araç birbirine girdi

CAN KAYBI YAŞANMADI

Çarpmanın etkisiyle otomobilde büyük hasar oluştu. Otomobilde bulunan 4 kişi ve mikser sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Yola atılan sandalye yüzünden iki araç birbirine girdi

"SADECE MALA ZARAR GELDİĞİ İÇİN ŞÜKREDİYORUZ"

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Veysel Kalafaz, "Biz yolda ilerlerken önümüze sandalyeyi attılar, bizde sandalyeden kurtulmak için ya bariyere vuracaktık ya da önümüzdeki mikser aracına. Başka bir araçtan kurtardık derken mikser bizim aracımızı bu hale getirdi. Biz arabada 4 kişiydik, hanımlarla beraber. Yaralanan yok Allah’a çok şükür. Sadece mala zarar geldiği için şükrediyoruz." dedi.

Yola atılan sandalye yüzünden iki araç birbirine girdi

Yola atılan sandalye yüzünden iki araç birbirine girdi

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