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Yolcu bavulundan füze çıktı

Maryland eyaletinde yapılan güvenlik kontrolünde bir yolcunun bavulunda, füze fırlatıcısı tespit edildi.

İHA | 30.07.2019 - 16:34..
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ABD'nin Maryland eyaletindeki havalimanında yapılan güvenlik kontrolü sırasında, bir yolcunun bavulunda füze fırlatıcısı çıktı.

ÇIKAN FÜZENİN BİR ANI OLDUĞUNU İFADE ETTİ

Maryland'da Baltimore/Washington Uluslararası Havalimanı'nda yapılan güvenlik kontrolünde, bir yolcunun bavulunda füze fırlatıcısı tespit edildi.

Şahıs, orduda görevli olduğunu ve füze fırlatıcısının Kuveyt gezisine ait bir anı olduğunu ifade etti.

Yolcu bavulundan füze çıktı

ASKERİ PERSONEL OLDUĞUNU BELİRTMİŞ

Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA) tarafından yapılan açıklamada, "Texas eyaletinde ikamet eden kişi, yetkililere muvazzaf bir askeri personel olduğunu belirtmiştir.” denildi.

Yolcu bavulundan füze çıktı

FÜZEYE EL KONULDU

Cihazın kullanılır durumda olmadığı belirtilen açıklamada, ayrıca füze fırlatıcısına el konulduğu ve devlet itfaiyesine teslim edildiği belirtildi.

Yolcunun, uçakla oradan ayrılmasına izin verildiği de ifade edildi.

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