taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.38295
Euro
6.1086
Altın
1316.76
Borsa
97378.58
Gram Altın
228.112

Yolcu minibüsü kamyona çarptı: 2 ölü, 10’dan fazla yaralı

Konya’da yolcu minibüsünün kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 10’dan fazla kişi yaralandı.

İHA | 26.03.2019 - 22:00..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

sd

Konya'da yolcu minibüsü ile bir kamyon çarpıştı.

KAZA MEYDANA GELDİ

Kaza, saat 20.15 sıralarında Konya Beyşehir Karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Beyşehir istikametine seyir halinde olan 42 BEF 70 plakalı yolcu minibüsü, aynı istikamete seyir halinde olan 32 LA 796 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada, minibüste bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 10’dan fazla kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Konya’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çukur dizisinde absürt çatışma sahnesi

Çukur dizisinde absürt çatışma sahnesi

594
Salah'ın annesini kızdıran fotoğraf

Salah'ın annesini kızdıran fotoğraf

46
BBP'nin Gölbaşı adayından Mansur Yavaş'a destek

BBP'nin Gölbaşı adayından Mansur Yavaş'a destek

558
Abdüllatif Şener olmayan kalabalığa konuştu

Abdüllatif Şener olmayan kalabalığa konuştu

149
Hacı Sabancı'yı zincire vurdular

Hacı Sabancı'yı zincire vurdular

61
Binali Yıldırım'ın İlber Hoca ile sohbeti

Binali Yıldırım'ın İlber Hoca ile sohbeti

115
CHP'li aday terörist cenazesine gitmeyi savundu

CHP'li aday terörist cenazesine gitmeyi savundu

406
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir