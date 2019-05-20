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Yolcu otobüsü otomobile çarptı: 3 ölü

Kırşehir'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü, rahatsızlanan komşularını hastaneye götüren Emre Aydın'ın kullandığı otomobile çarptı. Kazada 3 kişi öldü.

DHA | 20.05.2019 - 03:02..
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Kaza saat 00.30 sıralarında Kırıkkale-Kırşehir karayolu üzerinde meydana geldi. Gürkan İlağ idaresindeki 60 NR 06 plakalı Kiğı Karakoçan firmasına ait yolcu otobüsü, Kırşehir kent merkezindeki Türbe Kavşağı'nda yan yoldan çıkan Emre Aydın yönetimindeki 40 AN 089 plakalı otomobile çarptı.

Yolcu otobüsü otomobile çarptı: 3 ölü

Çarpışmanın etkisiyle otomobil, otobüsün altında yaklaşık 50 metre sürüklendi.

Yolcu otobüsü otomobile çarptı: 3 ölü

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Otomobil sürücüsü Aydın olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilden yaralı olarak çıkarılan Burcu (18) ve Yıldız (53) Gökoğuz da, kaldırıldıkları Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Olayda ölen Emre Aydın'ın komşuları olan Burcu ve Yıldız Gökoğuz'u tedavi için hastaneye götürürken, kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Yolcu otobüsü otomobile çarptı: 3 ölü

Polis, kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Yolcu otobüsü otomobile çarptı: 3 ölü

Yolcu otobüsü otomobile çarptı: 3 ölü

Yolcu otobüsü otomobile çarptı: 3 ölü

Yolcu otobüsü otomobile çarptı: 3 ölü

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