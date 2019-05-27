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Yolcu otobüsü traktöre çarptı: 1 ölü, 13 yaralı

Bolu Dağı’nın D-100 karayolu geçişinde yolcu otobüsü, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu traktör tarafından çekilen başka bir traktöre çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

DHA | 27.05.2019 - 08:57..
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D-100 karayolu Bolu Dağı Darıyeri Hasanbey köyü mevkisinde, Ankara yönüne giden Ahmet Eren yönetimindeki 31 AAF 769 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde ilerleyen, Mehmet Avcı yönetimindeki 14 AB 476 plakalı traktörün çektiği Habil İpekçioğlu'na ait plakasız ve arızalı traktöre arkadan çarptı.

Yolcu otobüsü traktöre çarptı: 1 ölü, 13 yaralı

TRAKTÖRDEKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın şiddetiyle savrulan otobüs, yol kenarındaki su kanalına düştü. Kazada, çekilen traktörün sürücü koltuğunda bulunan Habil İpekçioğlu hayatını kaybederken, otobüsteki 13 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce ve Bolu’da bulunan hastanelere kaldırılan yaralılar, tedaviye alındı.

Olay yerine gelen İpekçioğlu'nun yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Yolcu otobüsü traktöre çarptı: 1 ölü, 13 yaralı

YARALANMAYAN YOLCULAR KAZANIN ŞOKUNU KOLAY ATLATAMADI

Kazadan yaralanmadan kurtulan yolcular ise otobüsün bagajında bulunan eşyalarını alarak yol kenarında bulunan boş alana geçti. Bazı yolcular ise yan yatan otobüsün kırık camlarından içeri girerek, eşyalarını almaya çalıştı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yolcu otobüsü traktöre çarptı: 1 ölü, 13 yaralı

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