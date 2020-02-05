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Yolcu otobüsünde valizden kaçan piton paniğe neden oldu

İstanbul'dan yolcu otobüsüyle Düzce'ye gelen yolcunun valizinden kaçan piton yılanı, korku dolu 1 saatlik arama ile saklandığı yerden çıkarılarak, sahibine teslim edildi.

İHA | 05.02.2020 - 09:24..
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Karayolları Taşıma Yönetmeliği ile geçtiğimiz aylarda yolcuların yanlarında evcil hayvan taşımasına izin verilmesinin ardından Düzce’de ilginç bir olay yaşandı.

YOLCULUK SIRASINDA VALİZİNDE PİTON TAŞIDI

İstanbul’dan otobüsle Düzce’ye gelen bir yolcu, içinde piton yılanı bulunan valizini otobüsün bagaj bölümüne koydu. Seyahatini tamamlayan yolcu valizini alarak otogardan ayrıldı.

YILANI BULAMAYINCA PANİK OLDU

Valizini kontrol ettiğinde yılanı bulamayınca otogara geri dönen yolcu, pitonunu bulamadığını söyleyerek panik yaşadı. Otobüs şoförü ve muavin yılanın girebileceği yerlerde dikkatlice arama yaptı.

Yolcu otobüsünde valizden kaçan piton paniğe neden oldu

OTOBÜSÜN İÇİNDEN ÇIKTI

Yaklaşık 1 saatlik arama çalışmalarının ardından yılan, otobüsün ön bölümünde yer alan stepne kısmından çıkartılarak sahibine teslim edildi.

"ARADIĞIMIZ HAYVANIN YILAN OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE KORKTUK"

Yaşanan panik anlarını anlatan muavin Melih Güvenç, "Yolcumuzu Düzce’de indirdiğimiz zaman aracımız yıkamaya giderken yolcumuz aracın yanına gelip, bagajında hayvanının olmadığını bize söyledi. Aracın içinde hayvanı aradık bulamadık. Bagajlara baktık bulamadık, en son stepne bölgesinde yılanı bulduk. Kaptanımız Cafer Bey yılanı güçlükle dışarı çıkarttı ve böyle bir tehlike atlattık. Piton yılanı tehlikelidir, zehirlidir diye bundan çekindik. Yolcu da zaten evcil olduğunu söyledi ama yine de çıkarttık, huzura kavuştuk. Çantasında hayvanının olmadığını söyledi. Biz de normal bir kedi, köpek zannettik. Daha sonra aradığımız hayvanın yılan olduğunu söyleyince biz de korktuk açıkçası. Yılanı bulduğumuzda içimize su serpildi." dedi.

Yılanına kavuşan yolcu ise otobüs şoförüne teşekkür ederek otogardan ayrıldı.

Yolcu otobüsünde valizden kaçan piton paniğe neden oldu

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