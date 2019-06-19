Yolcu sayısı en fazla artan havalimanı Antalya oldu

En çok yolcu sayısını artıran havalimanları belli oldu.

ANTALYA HAVALİMANI YOLCU SAYISINI ARTIRDI

Yıllık 25 milyonun üzerinde yolcuya hizmet veren Avrupa havalimanları kategorisinde yüzde 21.1 artışla yolcu sayısını en fazla artıran havalimanı Antalya oldu.

Listede yer alan Avrupa havalimanlarının tamamı 12 ay boyunca yolcu trafiği yaşayan havalimanı olurken, Antalya 31.7 milyon rakamı ile 14. sırada yer aldı.

25 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERDİ

2019 yılında yeni açılacak Gatwick, Stuttgart, Arlanda, Tel Aviv, Vnukovo, Algiers, St.Petersburg, Amman, Berlin, Kuveyt, Cidde ve Ercan gibi Antalya rotaları ile Türk Hava Yolları trafiğinin tekrar büyümesinin beklendiğine dikkati çeken Fraport TAV Antalya Airport Operasyon ve Güvenlik Direktörü Ilgaz Arnaz, “2018 yılı boyunca Antalya Havalimanı Yolcu Sayısı Gelişimi Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) Trafik Raporu’na göre yüzde 21.1 bir artışla yolcu sayısını en fazla arttıran havalimanı Antalya oldu. Grup 1 kategorisi 25 milyonun üzerinde yolcuya hizmet veren havalimanları kategorisidir.” diye konuştu.

Bu konuyu önemsediklerini kaydeden Arnaz, “Listede yer alan Avrupa havalimanlarının tamamı 12 ay boyunca yolcu trafiği yaşayan havalimanlarıdır. Antalya burada 31.7 milyon gibi bir rakamla 14. sırada yer aldı. Bu trafiğin yüzde 85’i sadece 6 ayda gerçekleşti ve 12 ay trafiğimiz olsaydı matematiksel olarak 1. sırada yer alabiliriz.” dedi.

6 AYDA YÜZDE 36 BÜYÜME

Antalya Havalimanı hakkında genel bilgiler veren Fraport TAV Antalya Airport Operasyon ve Güvenlik Direktörü Ilgaz Arnaz, “Antalya’nın 1999 yılında 4.9 milyon, 2018 yılında 31.6 milyona varan hava trafiği söz konusu. Çok büyük bir sıçramadan bahsediyoruz yıllık ortalamada 10.4 büyümüş. 2014-2015 yıllarında yüksek bir sezon söz konusuyken 2016 yılında Rus uçağının düşmesinin oluşturduğu olumsuz etkiyi görebiliriz fakat 2017 yılında ciddi bir toparlanma var. Geçmiş 20 yıllık süreçte en kritik yolcu azalışı 2016 yılında yaşanmış.” diye konuştu.

Arnaz, yolcu sayısı gelişiminde Rus yolcuların birinci sırada olduğunu, Almanların onları takip ettiğini dile getirdi.