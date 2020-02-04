Özel bir ulaşım firmasına ait olan ve Samsun'a birçok yolcu taşıdığı belirtilen otobüste, bir yolcunun paylaştığı görüntüler, herkes tarafından tepki topladı.

ŞOFÖR VE MUAVİNİN TELEFON KEYFİ

Sorumsuz otobüs şoförünün direksiyon başındayken, dakikalarca elindeki cep telefonuyla oynadığı o anlar yolcuları oldukça korkuttu.

Öte yandan otobüste bulunan muavinin de, cep telefonu ile görüşme gerçekleştirdiği rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı.

Yolcu taşıyan şoför, direksiyon başında telefonla oynadı ViDEO