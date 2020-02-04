taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9793
Euro
6.6129
Altın
1567.52
Borsa
120475.09
Gram Altın
301.093
Bitcoin
55244.26

Yolcu taşıyan şoför, direksiyon başında telefonla oynadı

Samsun'da seyir halindeyken cep telefonu ile oynayan şoförün, hem yolcuların hem de kendi canını tehlikeye attığı o anlar, bir yolcu tarafından kameraya kaydedildi.

Haber Merkezi | 04.02.2020 - 12:08..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Özel bir ulaşım firmasına ait olan ve Samsun'a birçok yolcu taşıdığı belirtilen otobüste, bir yolcunun paylaştığı görüntüler, herkes tarafından tepki topladı.

ŞOFÖR VE MUAVİNİN TELEFON KEYFİ

Sorumsuz otobüs şoförünün direksiyon başındayken, dakikalarca elindeki cep telefonuyla oynadığı o anlar yolcuları oldukça korkuttu.

Öte yandan otobüste bulunan muavinin de, cep telefonu ile görüşme gerçekleştirdiği rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı.

Yolcu taşıyan şoför, direksiyon başında telefonla oynadı ViDEO

Yolcu taşıyan şoför, direksiyon başında telefonla oynadı

Yolcu taşıyan şoför, direksiyon başında telefonla oynadı

İlginizi Çekebilir
Dinlenir gibi yaptı, bisikleti çaldı
Konya'nın Selçuklu ilçesinde, dinlenir gibi yaparak bisiklet çalan şahıs, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Beyoğlu'nda barda çıkan bıçaklı sopalı kavga
Aralarında önceden tartışma olduğu öne sürülen yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi yaralanırken, kavga anları kameralara yansıdı.
Sökülen otomobil parçalarını temizlerken iş yerini yaktı
Gaziantep'te, oto saniyede sobanın yanında bulunan benzin bidonu alev aldı. Çıkan yangında 1 kişi yaralanırken, 3 araç kullanılamaz hale geldi.
Zincire bağladığı köpeği otomobilinin peşinden koşturdu
Adıyaman'da otomobiline zincirle bağladığı köpeğini peşinden koşturan sürücü hakkında, şikayet üzerine cezai işlem uygulandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Türkiye'yi desteklediğini açıkladı

ABD Türkiye'yi desteklediğini açıkladı

242
Çin'de milyonlarca insan 'zoraki' uzaktan çalışıyor

Çin'de milyonlarca insan 'zoraki' uzaktan çalışıyor

48
Ali Babacan'ın partisi şubat ayının sonuna kaldı

Ali Babacan'ın partisi şubat ayının sonuna kaldı

207
Rusya, anayasasında Tanrı'ya atıfta bulunabilir

Rusya, anayasasında Tanrı'ya atıfta bulunabilir

53
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

108
Halk otobüsü şoförü üstü kirli çocuğu indirdi

Halk otobüsü şoförü üstü kirli çocuğu indirdi

225
Malatya Valiliği'nden depreme ilişkin son durum

Malatya Valiliği'nden depreme ilişkin son durum

67
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir